Três pessoas foram presas em flagrante furtando materiais esportivos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), órgão que organiza campeonatos nacionais e administra as seleções brasileiras masculina e feminina.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os três envolvidos foram surpreendidos na quinta-feira (24) na saída do centro de treinamentos da CBF, que fica na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Agentes da 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis) prenderam o grupo que transportava material avaliado em R$ 50 mil. Os investigadores chegaram à quadrilha depois de receber denúncias feitas por funcionários do setor de segurança da CBF.

Os suspeitos passaram a ser monitorados e, na quinta-feira, os policiais conseguiram informações de que um dos carros utilizado pelos homens deixaria a Granja Comary com os itens desviados.

Foi feito um cerco e uma abordagem ao carro. Os policiais encontraram bolas, chuteiras, uniformes e outros materiais exclusivos da CBF. Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto e receptação.

A polícia informou que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos.

Tags:

CBF | Furto | Granja Comar