Morte do violonista e compositor fluminense Raphael Rabello (30 anos) - considerado um dos maiores violonistas do Brasil

Dia Mundial do Design Gráfico

Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung - celebrado no último sábado do mês de abril

Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra luta por direitos da categoria

Morte do político italiano Benito Mussolini (80 anos)

Nascimento do médico cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil Mineiro da Campanha (160 anos) - mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picada de escorpião

Nascimento da cantora fluminense de MPB, música clássica, jazz e bossa nova Ithamara Koorax (60 anos)

Morte do ator e diretor paulista Antônio Abujamra (10 anos)

O Brasil instituiu o cartão-postal pelo Decreto nº 7695, de 28 de abril de 1880, proposto pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo (145 anos)

Interrompimento do método de enterro por empilhamento por conta do elevado número de mortos pelo novo coronavírus em Manaus-AM (05 anos) - a prática foi interrompida em meio a protestos das famílias em relação às valas

Dia Mundial da Educação - comemoração de brasileiros, que está relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação" que foi realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido um compromisso de não poupar esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta, e com a "Semana Mundial de Ação pela Educação" ou "Global Action Week for Education", que tem sido celebrada na última semana de abril e a partir da iniciativa da "Campanha Global pela Educação"

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho

Dia Nacional da Caatinga