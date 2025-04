Por meio de nota, o Greenpeace informou que os manifestantes interromperam a assembleia anual de acionistas da JBS na sede do complexo da multinacional em São Paulo nesta terça-feira. Durante o evento, eles teriam se levantado do meio da plateia para exibir faixas com os dizeres Respeitem a Amazônia, Parem de Bancar a JBS e Seu Lucro, Nossa Extinção. Também foi estendida uma faixa gigante, de 1,2 mil metros quadrados com a mensagem JBS Profits, Forests Burn (JBS Lucra, as Florestas Queimam, em tradução literal), que foi instalada no telhado de um galpão dentro do complexo.

“Em frente ao prédio onde ocorria a assembleia geral, dois ativistas se fantasiaram de bilionários, fazendo uma alusão aos sócios majoritários da JBS, Joesley e Wesley Batista. Outros ativistas exibiram mais cartazes de protesto e foram retirados do local com truculência por seguranças da empresa, que retiveram os equipamentos de foto e vídeo, demandaram que as imagens fossem apagadas e os empurraram para fora do complexo. A Polícia Militar foi chamada”, disse o Greenpeace, em nota.

O objetivo desse ato, diz a organização, era chamar a atenção para o papel da empresa na destruição das florestas, em especial da Amazônia. Durante a ação, o Greenpeace Brasil informou também ter publicado um dossiê online, chamado JBS: Cozinhando o Planeta, que reúne diversas notícias sobre casos de desmatamento ilegal e de violações de direitos humanos que estariam ocorrendo na cadeia produtiva da JBS.

Tags:

Desmatament | Greenpeace | JBS