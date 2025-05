As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais estarão fechadas nos dias 1º e 2 de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador e do ponto facultativo, decretado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e pelo

Governo do Estado de Minas Gerais.

O atendimento presencial será retomado normalmente na segunda-feira (5).

Canais remotos - É importante destacar que o Meu INSS estará disponível para a população. No dia 1º, feriado nacional, o atendimento humano da Central 135 não estará disponível. Na sexta-feira, dia 2, o atendimento retorna normalmente. Lembrando que

o 135 atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.