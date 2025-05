Nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalhador em um encontro com muito samba e comida saborosa como frango com quiabo, feijoada, rabada, tripa lombeira, angu à baiana e macarronada com carne assada.. Já são nove edições no local, mas essa é a primeira que vai ocorrer no Dia do Trabalhador.

Criada em 2008, pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, para valorizar as matriarcas chamadas tias e consideradas as Yabás, a Feira celebra a cultura afro-brasileira e as tradições dos bairros vizinhos Oswaldo Cruz e Madureira, na zona norte do Rio. A região é berço de escolas de samba como a Portela, cuja quadra sedia as edições da feira no segundo domingo de cada mês.

“A feira é uma espécie de síntese do que eram os quintais. Nem restaurantes vendem o que elas fazem. A gente não leva o fast food para lá, não é nada disso. A gente leva senhoras, donas de casa, que fazem essa cultura do quintal suburbano onde tinha o samba. Elas levam essa cultura para lá do jeito que fazem em Madureira e em suas casas, da forma que era feito, e eu subo no palco para fazer uma roda de samba bem de quintal”, disse o compositor em entrevista à Agência Brasil.

Para Marquinhos de Oswaldo Cruz, fazer a Feira das Yabás na área da Praça da Pira é uma forma de recuperar território que foi de seus ancestrais. “Aquela região ali era onde a população afrodescendente morava até o início do século passado, e essa população foi expulsa dessa região. E esses excluídos foram morar na Grande Madureira, onde acontece a feira das Yabás. Fazer a feira naquela região [Praça da Pira] é uma espécie de reocupação de um território sagrado através da cultura dos removidos. Para a gente, é de uma importância imensa. Tem uma questão de território e de ancestralidade que é muito forte em fazer ali também”.

“O que me faz bem feliz é ver meu povo lá de cima (Oswaldo Cruz e Madureira) descer para vir para centro da cidade. Muitos deles ficam ali a vida inteira e não saem de lá. Muita gente não conhecia o CCBB e passou a conhecer. Em troca, quantas pessoas foram para Madureira ver a feira das Yabás porque foram ao CCBB? Essa troca é muito legal. É o dia em que a cidade se encontral”, observou.

O sambista analisou o que mantém viva a Feira das Yabás, perto de completar 17 anos neste mês de maio. “Não é só fazer um evento. É fazer algo em benefício, em luta dessa cultura tradicional. A gente não simplesmente recebe dinheiro para um evento e larga de mão. A gente tem toda uma luta de manutenção de uma tradição. Depois da Feira das Yabás, quantas feiras de gastronomia e música apareceram? A feira das Yabás deu o pontapé inicial”, comentou.

Quando começou na quadra da Portelinha, os pratos preparados pelas tias eram a feijoada da Neide e macarronada feita pela Tia Edite. A partir daí Marquinhos conseguiu um patrocínio, e a Feira das Yabás conquistou as ruas próximas à quadra da Portela, já entregando para o público outros pratos da tradicional comida da região. “Foi assim que nasceu a Feira das Yabás”, pontuou, acrescentando que houve a adesão de outras tias, como a Selma, filha do mestre Candeia, que fazia a comida preferida do pai, carne seca com abóbora.

“Tem a Jane, que é famosa vendendo jiló. O Luiz Carlos da Vila tinha morrido, e ela é viúva e não tinha como sobreviver. Eu disse para ela montar uma barraca, e isso é bem do samba. É coração de mãe, sempre cabe mais um. Na maioria, são de familiares que tinham importância muito grande naquela região”, contou sorrindo.