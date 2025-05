a partir desta sexta (2), às 23h. A produção que estreia na telinha da emissora pública

Com seis programas, o seriado conta histórias baseadas em fatos reais que foram reconstituídas em animação e com imagens de arquivo de pessoas afetadas pela batalha.

Cada capítulo da atração fica disponível por 10 dias no app TV Brasil Play após exibição na programação do canal público.

A obra tem como pano de fundo momentos importantes do país naquele período, sua participação na Segunda Guerra, a ascensão de Hitler, o início do plano de segregação, a humilhação da população de origem judaica e todas as atrocidades do nazismo.

"Terra Prometida" retrata histórias como a de Aracy Guimarães Rosa, uma mulher corajosa que driblou os protocolos da diplomacia brasileira e conseguiu vistos e passaportes para centenas de refugiados judeus.

Também revela quem foi Gustav Fraz Wagner, conhecido como "Besta de Sobibor", subcomandante de um campo de extermínio na Polônia que viveu refugiado por 30 anos no interior de São Paulo.

O conteúdo audiovisual ainda recorda episódios como a tentativa frustrada do físico Albert Einstein ao pedir asilo brasileiro para uma amiga e a saga do jovem Gingo, nascido em São Paulo, filho de imigrantes alemães que, mesmo contrariado, teve que lutar ao lado de Hitler.

Ainda relata outros acontecimentos da época como a captura do pracinha Amynthas Pires de Carvalho no exterior e a vinda da família Moser para o Brasil.

Produzida pela Conspiração, em parceria com a Synapse, a série foi dirigida por Paschoal Samora, em codireção com Denise Adams.

Criada por Renato Fagundes e Luiz Noronha, a atração teve roteiro de Haná Vaisman, Gabriella Mancini e Rossana Maurell. A animação foi desenvolvida pela Belli Studio.

O projeto foi realizado com recursos viabilizados pela Lei do Audiovisual, através da Ancine, e recebeu investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, através da Finep.

Ficha técnica de Terra Prometida



País: Brasil

Ano: 2015

Gênero: documental

Episódios: 6

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 16 anos

Produtora: Conspiração Filmes

Coprodução para animação: Belli Studio

Direção geral: Paschoal Samora

Codireção: Denise Adams

Codireção e montagem: Tuco

Criação: Renato Fagundes e Luiz Noronha

Roteiro: Haná Vaisman, Gabriella Mancini e Rossana Maurell

Produção executiva: Gustavo Baldoni e Gil Ribeiro

Gerente de produção: Lorena Bondarovksy

Gerência artística de projeto: Fernanda Novaes

Produtora executiva: Juliana Capelini

