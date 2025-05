A Prefeitura do Rio de Janeiro informou na tarde desta sexta-feira (2) que dados consolidados pela Rodoviária Novo Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) indicam que mais de 500 mil turistas estão chegando na cidade entre os dias 1º e 3 de maio, superando as expectativas iniciais de 240 mil visitantes.

Neste período, a cidade recebe ainda visitantes que chegam por carros particulares, ônibus fretados e voos que pousam no Aeroporto Santos Dumont.

Além do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, a capital fluminense recebe neste sábado (3) o megashow gratuito da cantora Lady Gaga, que não se apresentava no Brasil desde 2012.

São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, onde foi montado o palco e instaladas 16 torres com telões de 9 metros de altura por 5 metros de largura, permitindo que o público acompanhe a apresentação à distância.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur, o evento deve injetar mais de R$ 600 milhões na economia carioca.

O show começa às 17h30, com a apresentação de DJs, e a cantora americana deve entrar no palco às 21h45.

Tags:

Feriadão | Lady Gag | Rio de Janeiro | turismo