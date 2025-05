O ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT) foi o escolhido para substituir Carlos Lupi (PDT) no cargo de ministro da Previdência Social. A nomeação foi publicada no início da noite desta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a escolha por meio das redes sociais. Ele publicou uma foto ao lado de QueirozeGleisi Hoffmann (PT).

Até a demissão, Wolney Queiroz Maciel, de 52 anos, era secretário-executivo do Ministério da Previdência Social. Na hierarquia da pasta, ele só estava abaixo de Lupi.

Ex-deputado federal por Pernambuco, Wolney é filiado ao mesmo partido de Lupi: o PDT.

Wolney é natural de Caruaru, no interior de Pernambuco, onde foi vereador entre 1993 e 1995.

Com formação formação incompleta em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o novo ministro já ocupou cargos de diretor em empresas de distribuição e logística, segundo biografia disponível no site da Câmara dos Deputados.

Foram dois os períodos de Wolney como deputado federal eleito: entre 1995 e 1999 e entre 2007 e 2023. Em 2022, disputou a reeleição, mas não teve êxito.

Em seu último mandato em Brasília, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Wolney foi líder do PDT e da oposição na Câmara.

Tags:

Carlos Lupi | Previdência | Previdência Social | Wolney Queiro