A iniciativa, voltada à TV pública em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, representa o maior investimento da história no campo público: um valor recorde de R$ 110 milhões para a contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro.

As obras selecionadas e produzidas serão posteriormente exibidas na programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Os projetos deverão contemplar uma das sete linhas temáticas propostas: infantil, infantojuvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens, e produção de novela.

Cada linha contempla formatos diversos — unitários ou seriados — com quantidades de episódios e durações variadas.

Inicialmente, os interessados poderiam se inscrever até as 23h59 desta segunda-feira (5), mas em razão do grande volume de inscrições a data foi estendida.

“O volume de inscrições comprova o sucesso deste edital, que contempla diversos segmentos, categorias em todas as regiões do país, alinhando-se à proposta de uma programação inclusiva e diversa para a TV Brasil e para o sistema público de comunicação”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Processo seletivo

O processo seletivo se dará em três etapas subsequentes e eliminatórias: habilitação (checagem da documentação e do material enviados); avaliação preliminar (soma das notas atribuídas aos projetos); e avaliação final de investimento (sessão de pitching com os projetos finalistas de cada linha, avaliados pela comissão de seleção).

