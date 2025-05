As 3.352 novas vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estão distribuídas em 35 órgãos federais.

As entidades da administração pública federal não são as mesmas participantes da primeira edição do certame, em 2024, conforme anunciado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, no fim de abril. O edital está previsto para ser publicado em julho e terá oportunidades para os níveis superior e intermediário.

As vagas por órgãos, definidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), estão distribuídas da seguinte forma:

1. Escola Nacional de Administração Pública (Enap):

· técnico em assuntos educacionais: 21 vagas de nível superior;

2. Fundação Biblioteca Nacional (FBN):

· analista de administração II: 3 vagas de nível superior;

· técnico em documentação I: 11 vagas de nível superior;

3. Fundação Cultural Palmares (FCP):

· pesquisador: 10 vagas de nível superior;

4. Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj):

· pesquisador: 20 vagas de nível superior;

5. Fundação Nacional das Artes (Funarte):

· administração e planejamento: 13 vagas de nível superior;

· técnico em assuntos educacionais: 15 vagas de nível superior;

6. Instituto Brasileiro de Museus (Ibram):

· analista I: 13 vagas de nível superior;

· técnico III: 15 vagas de nível superior;

7. Ministério da Fazenda:

· arquiteto: 2 vagas de nível superior;

· contador: 25 vagas de nível superior;

· engenheiro: 3 vagas de nível superior;

8. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional:

· engenheiro: 10 vagas de nível superior;

9. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

· analista técnico-administrativo: mil vagas de nível superior;

· assistente social: 80 vagas de nível superior;

· médico: 80 vagas de nível superior;

· psicólogo: 12 vagas de nível superior;

· analista técnico de desenvolvimento socioeconômico: 250 vagas de nível superior;

· analista técnico de defesa e justiça: 250 vagas de nível superior;

10. Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde:

· pesquisador (adjunto I): 4 vagas de nível superior;

· pesquisador (assistente de pesquisa I): 2 vagas de nível superior;

· técnico I: 54 vagas de nível médio;

· analista em ciência e tecnologia (júnior): 24 vagas de nível superior;

11. Instituto Nacional de Cardiologia (INC) do Ministério da Saúde:

· biólogo: 1 vaga de nível superior;

· enfermeiro: 17 vagas de nível superior;

· farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

· farmacêutico bioquímico: 2 vagas de nível superior;

· fisioterapeuta: 7 vagas de nível superior;

· fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

· médico: 14 vagas de nível superior;

· nutricionista: 2 vagas de nível superior;

· técnico de enfermagem: 19 vagas de nível médio;

· técnico em radiologia: 4 vagas de nível médio;

· terapeuta ocupacional: 4 vagas de nível superior;

· contador: 1 vaga de nível superior;

12. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) do Ministério da Saúde:

· assistente social: 1 vaga de nível superior;

· biólogo: 2 vagas de nível superior;

· enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

· fisioterapeuta: 22 vagas de nível superior;

· fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

· médico: 24 vagas de nível superior;

· psicólogo: 2 vagas de nível superior;

· técnico de enfermagem: 28 vagas de nível médio;

· técnico em radiologia: 5 vagas de nível médio;

· terapeuta ocupacional: 2 vagas de nível superior;

· contador: 1 vaga de nível superior;

13. Instituto Evandro Chagas (IEC) do Ministério da Saúde:

· analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 17 vagas de nível superior;

· tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

· pesquisador em saúde pública: 10 vagas de nível superior;

· técnico em pesquisa e investigação biomédica: 10 vagas de nível médio;

14. Centro Nacional de Primatas (CENP) do Ministério da Saúde:

· analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 6 vagas de nível superior;

· tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

· pesquisador em saúde pública: 3 vagas de nível superior;

· técnico em pesquisa e investigação biomédica: 18 vagas de nível médio;

15. Agência Nacional do Cinema (Ancine):

· especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível superior;

· técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível médio;

16. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):

· especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural: 15 vagas de nível superior;

· especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 35 vagas de nível superior;

· técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 16 vagas de nível médio;

17. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac):

· técnico em regulação de aviação civil: 70 vagas de nível médio;

18. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel):

· técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações: 50 vagas de nível médio;

19. Agência Nacional de Mineração:

· técnico em atividades de mineração: 80 vagas de nível médio;

20. Agência Nacional de Saúde Suplementar:

· técnico em regulação de saúde suplementar: 20 vagas de nível médio;

21. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq):

· técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas de nível médio;

22. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT):

· técnico em regulação de serviços de transportes terrestres: 50 vagas de nível médio;

23. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa):

· técnico em regulação e vigilância sanitária: 14 vagas de nível médio;

24. Imprensa Nacional:

· engenheiro: 4 vagas de nível superior;

· técnico em comunicação social: 10 vagas de nível superior;

25. Ministério das Cidades:

· arquiteto: 3 vagas de nível superior;

· contador: 2 vagas de nível superior;

· engenheiro: 10 vagas de nível superior;

26. Comando da Aeronáutica:

· Pesquisador: 35 vagas de nível superior;

· Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

· Contador: 5 vagas de nível superior;

27. Comando do Exército Brasileiro:

· analista de tecnologia militar: 1 vaga de nível superior;

· engenheiro de tecnologia militar: 5 vagas de nível superior;

· assistente social: 5 vagas de nível superior;

· enfermeiro: 30 vagas de nível superior;

· médico: 10 vagas de nível superior;

· nutricionista: 5 vagas de nível superior;

· psicólogo: 5 vagas de nível superior;

· pesquisador: 20 vagas de nível superior;

· tecnologista: 50 vagas de nível superior;

28. Comando da Marinha do Brasil:

· enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

· médico: 65 vagas de nível superior;

· técnico em comunicação social: 5 vagas de nível superior;

· analista de tecnologia militar: 2 vagas de nível superior;

· engenheiro de tecnologia militar: 20 vagas de nível superior;

· pesquisador: 10 vagas de nível superior;

· tecnologista: 33 vagas de nível superior;

29. Hospital das Forças Armadas:

· especialista em atividades hospitalares: 50 vagas de nível superior;

· médico: 50 vagas de nível superior;

· técnico em atividades médico-hospitalares: 30 vagas de nível médio;

30. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar:

· contador: 4 vagas de nível superior;

· engenheiro agrônomo: 60 vagas de nível superior;

31. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan):

· analista I: 33 vagas de nível superior;

· técnico I: 27 vagas de nível superior;

32. Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA):

· arquiteto: 1 vaga de nível superior;

· contador: 1 vaga de nível superior;

· engenheiro: 30 vagas de nível superior;

· estatístico: 1 vaga de nível superior;

33. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro):

· analista em ciência e tecnologia: 15 vagas de nível superior;

· pesquisador: 10 vagas de nível superior;

· tecnologista: 40 vagas de nível superior;

34. Ministério do Turismo:

· arquiteto: 1 vaga de nível superior;

· engenheiro: 2 vagas de nível superior;

· estatístico: 3 vagas de nível superior;

· contador: 2 vagas de nível superior;

35. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação:

· pesquisador: 5 vagas de nível superior;

· tecnologista: 27 vagas de nível superior;

· analista em ciência e tecnologia: 18 vagas de nível superior;

Diversidade regional

A maior parte das vagas do CPNU 2 é para órgãos federais com sede em Brasília. Porém, o Ministério da Gestão destaca a diversidade regional das vagas. Do total das 3.352 novas vagas anunciadas, haverá oportunidades específicas para órgãos federais localizados em outros estados:

· 315 vagas estão previstas para o Rio de Janeiro (Into, INC, Inca e Biblioteca Nacional, entre outros órgãos);

· 65 vagas são para a Fundacentro, em São Paulo;

· 66 vagas no Pará (Instituto Evandro Chagas/MS e Centro Nacional de Primatas/MS); e

· 20 vagas em Pernambuco para a Fundação Joaquim Nabuco/MEC.

A diversidade regional também voltará a ser observada na aplicação das provas. Mais uma vez, os candidatos do processo seletivo poderão fazer as provas em 228 municípios de todos os 26 estados mais o Distrito Federal.

Carreiras transversais

O Ministério da Gestão destaca que ofertará no segundo concurso unificado 1.676 vagas de carreiras transversais, distribuídas entre os cargos de analista técnico-administrativo, assistente social, médico, psicólogo, analista técnico de desenvolvimento socioeconômico e analista técnico de defesa e justiça.

Em fevereiro,a ministra Esther Dweck já havia anunciado criação dessas duas novas carreiras transversais no certame de 2025: analista técnico de justiça e defesa e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico.

O objetivo é modernizar o serviço público federal em um sistema de carreiras com maior flexibilidade e capacidade de adaptação dentro da administração pública.

Alerta sobre golpes

As inscrições para o chamado Enem dos Concursos não estão abertas, o que deve ocorrer somente em julho deste ano. O Ministério da Gestão esclarece que, neste momento, não faz nenhuma cobrança de taxas de inscrição ou de outra espécie para esse concurso.

Quando o edital da seleção for publicado do Diário Oficial da União e, na sequência, as inscrições forem abertas, o MGI fará a comunicação pelos canais oficiais da pasta. São eles: o site https://www.gov.br/gestao/pt-br e as redes sociais do MG.

