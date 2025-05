Morte do pianista, compositor, editor de partituras musicais, professor e comerciante luso-brasileiro Arthur Napoleão dos Santos (100 anos)

Inauguração do Autódromo de Interlagos (85 anos)

Nascimento do cantor, compositor e ativista de causas humanitárias e sociais estadunidense Stevie Wonder (75 anos)

Nascimento do cantor, compositor e instrumentista fluminense Claudemiro José Rodrigues, o Picolino da Portela (95 anos) - faz parte da ala de compositores da escola de samba Portela

Realização da primeira corrida oficial da Fórmula 1 (75 anos) - Foi realizada no circuito de Silverstone (Inglaterra) e o vencedor foi o piloto italiano Nino Farina, que guiava um Alfa Romeo, considerado um dos maiores fabricantes de carros da Europa, ao lado de nomes como Ferrari, Maserati e Mercedes

Incidentes de violência entre NK Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha de Belgrado no Estádio Maksimir em Zagreb, Croácia, entre os Bad Blue Boys (fãs do Dinamo Zagreb) e os Delije (fãs do Estrela Vermelha de Belgrado) (35 anos)

Dia da Abolição da Escravatura no Brasil

Dia dos Pretos Velhos (Umbanda)

Criação de Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal (65 anos)

Inauguração da primeira Praça do Comércio do Rio de Janeiro, edifício em estilo neoclássico que, desde 1990, é sede da Casa França-Brasil (205 anos)