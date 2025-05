Neste período de meio século, o carnaval no Rio de Janeiro viveu “alteração substancial”, por causa do conjunto arquitetônico concebido por Darcy Ribeiro (1922-1997) e projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), afirma Edson Farias, especialista em festas populares e professor de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB), entrevistado pelo Roda de Samba.

"A era do Sambódromo aumentou o protagonismo das escolas de samba” e exigiu “planejamento econômico” dos desfiles, diz Farias. Para ele, o período também viu o crescimento do número de integrantes nas escolas de samba e fixou a cronometragem do cortejo como critério fundamental. “Isso tem impactos na bateria e no modo de fazer o samba-enredo”, assinala o acadêmico.