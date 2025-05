O programa DR com Demori, da TV Brasil, recebe nesta terça-feira (13) a psicóloga e escritora Cida Bento, que já figurou entre as 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, segundo a revista The Economist. Ela é autora de obras como O Pacto da Branquitude e Cidadania em Preto e Branco.

A ativista conversa com Leandro Demori sobre desigualdade racial, o papel das elites brancas no Brasil e a necessidade de reconhecer os privilégios herdados por essa parcela da população após mais de 300 anos de escravidão no país.

Cida Bento explica que o chamado “pacto narcísico da branquitude” é um acordo implícito entre pessoas brancas para preservar seus espaços de poder, de fortalecimento entre iguais.

“É um pacto não combinado, mas as pessoas brancas asseguram outras pessoas brancas nos espaços de poder, onde tem dinheiro, então elas vão criando estruturas para se manter dessa maneira”, afirma.

Segundo a autora, esse pacto se manifesta de forma cotidiana nas empresas, universidades e instituições brasileiras, onde as lideranças são, em sua maioria, brancas e masculinas. A herança de privilégios históricos é ignorada pelo discurso meritocrático, denuncia Cida.

"Em toda a riqueza construída, todo o trabalho de construção do Brasil, (...) você vai ver a mão negra, mas isso é representado como lugar de branco: uma vez construído, muitas vezes ele nem entrou. (...) O branco, por outro lado, é tido como alguém que chegou lá apenas por competência”, lamenta.

Ações afirmativas

A estrutura social que se perpetua há séculos no Brasil amplifica o impacto de ações afirmativas como as cotas raciais. Cida Bento reflete que as pessoas se incomodam por precisar dividir o acesso a locais de privilégio como universidades e boas oportunidades de emprego.

A psicóloga reforça que a superação do racismo passa pelo reconhecimento da existência de um sistema que beneficia certos grupos e exclui outros.

“Você tem muitas pessoas brancas, pobres, mas todos os que estão nos lugares privilegiados, vamos dizer, os grandes, os ricos brasileiros, devem ser 99% pessoas brancas. Isso é resultado de uma história”, diz, reforçando a importância da coletividade para avançar: “Temos que encontrar o caminho para a construção de um Brasil onde caibam todos nós”, almeja.

O programa DR com Demori vai ao ar toda terça-feira, às 23h, na TV Brasil, app TV Brasil Play e no Youtube. Também é transmitido pelas rádios Nacional FM e MEC.