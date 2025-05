Além de tentar dar visibilidade às pessoas com encefalomielite miálgica, a mobilização teve o objetivo de ver avançar na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2812/2021, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com a Síndrome da Fadiga Crônica. A autora da matéria, deputada Erika Kokay (PT-DF), aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

A parlamentar ressalta a necessidade de tirar essas pessoas da invisibilidade de uma doença pouco falada, pouco estudada, e que não tem protocolo oficial de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Muitas vezes, a dor dessas pessoas não pode ser dita, não é considerada, e elas enfrentam uma profunda solidão, inclusive, pela ausência de políticas públicas. É preciso ter protocolos, centros de referência, capacitação para o diagnóstico o mais rápido possível. É preciso ter toda a estrutura de tratamento. É preciso uma política nacional”, defende Erika Kokay.

À frente do ato desta terça-feira, a psicóloga Ivana Andrade, de 35 anos de idade, há 20 anos vivendo com a encefalomielite miálgica, busca apoio de quem vive com a doença. A ativista relata que frequentemente os pacientes são rotulados por familiares, amigos e até por profissionais de saúde que desconhecem a condição que afeta múltiplos sistemas do corpo.

“Eles acham que é preguiça, manha ou que é coisa da nossa cabeça [psiquiátrica]”, disse.

Ivana Andrade que, atualmente, faz mestrado na área de ciências da saúde na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com o objetivo de fazer um estudo epidemiológico da doença no Brasil, defende a formação de profissionais da saúde nas faculdades de medicina e pesquisas na área.

“Não adianta a gente ter esse protocolo de diretrizes e tratamento, se dentro das universidades não se fala em encefalomielite miálgica. Precisamos de uma união dos ministérios da Educação, da Saúde e da Ciência e Tecnologia [e Inovação] para investir em pesquisa, formação de profissionais de saúde e estruturação de um protocolo de diretrizes e tratamento”, argumenta.

Por trás dos sapatos

A maior parte dos quase 1 mil pares de sapatos trazem a identificação e até fotografias de quem os usava antes da encefalomielite miálgica. Em outras tantas botinas, sandálias e tênis há relatos de como a vida se transformou depois da doença, e o que essas pessoas estão impedidas de fazer devido ao cansaço acentuado.

O servidor público Daniel Cardim Gama, de 40 anos de idade, esteve presente ao ato para contar a experiência de viver com a encefalomielite miálgica após uma infecção por dengue, há 1 ano.