Neste fim de semana, Deysielen participa como espectadora da 1ª Mostra de Cinema Antimanicomial do DF Raquel França, no Cine Brasília. O evento homenageia a paciente psiquiátrica Raquel França de Andrade, mulher negra de 24 anos, que morreu no dia do Natal de 2024, dentro do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), localizado em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal.

Dia de luta

A mostra de cinema marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado neste domingo (18). A data tem o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de mudança do modelo de cuidado em saúde mental. No lugar de internações prolongadas, em locais chamados pela comunidade terapêutica de manicômios, a substituição por atenção humanizada, baseada no respeito à dignidade, à liberdade e à inclusão social de pessoas com transtornos mentais.

Organizada pelo Fórum Revolucionário Antimanicomial do DF, a iniciativa conta com apoio de diversos coletivos e instituições ligadas à saúde mental e à arte.

A presidente do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP/DF), Thessa Guimarães comemora a reforma psiquiátrica.

“É uma iniciativa revolucionária que em todo o país, em outros países também, que buscam colocar abaixo os manicômios, as casas de violência e os campos de concentração que têm como resposta ao sofrimento psíquico o isolamento, a hipermedicalização, a tortura e até mesmo a morte”, condena Thessa.

Entre outras diretrizes, a reforma psiquiátrica prioriza que as emergências psiquiátricas sejam atendidas nas emergências de hospitais gerais.