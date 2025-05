Com a abertura do espaço, a população terá à sua disposição áreas de visitação com as atividades administrativas do Ministério da Cultura (MinC) e suas instituições vinculadas, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) instalado no oitavo andar.

Quatro andares acima está a Biblioteca Nacional, com a Biblioteca Euclides da Cunha, e que terá cerca de 100 itens entre livros e jornais e um acervo de partituras musicais de, entre outros artistas, Donga, Pixinguinha e Tom Jobim. Lá, também vai funcionar o Escritório de Direitos Autorais (EDA).

“Cumpre papel importantíssimo no registro intelectual das obras produzidas no país e representa um espelho para que a gente conheça o que está sendo pensado e produzido no país”, comentou o presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Marco Lucchesi.

O público vai poder se divertir também em instalações da Casa de Rui Barbosa e na Funarte, a única ligada ao MinC com sede no local. No próximo semestre está prevista a inauguração de um café e um restaurante no terraço do prédio.

“Uma mudança importante do antigo para o novo Capanema é a ampliação das áreas de uso público tanto no café nessa área de convivência quanto nos outros andares, que dizem respeito a uma ocupação mais cultural. A própria Biblioteca vai ficar aberta. A ideia é que o andar ministerial tenha também um programa de visitação escolar. Essa é uma mudança importante, basicamente, 60% do prédio com ocupação cultural e os outros 40% com ocupação administrativa das autarquias vinculadas do próprio ministério estarão todas aqui”, disse o presidente do Iphan, Leandro Grass.