A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (20), sete mandados de busca e apreensão contra suspeitos de compra de votos em duas cidades da Região dos Lagos fluminense. As investigações da PF mostraram que políticos de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia teriam usado meios ilícitos para conseguir votos nas eleições municipais de 2024.

A investigação começou no primeiro turno da eleição, quando a PF prendeu cabos eleitorais de um candidato a vereador de Cabo Frio por suspeita de compra de votos. Com eles, foram apreendidos material de propaganda eleitoral, os chamados santinhos, e várias notas de 100 reais.

A partir das apurações, os policiais encontraram indícios de outras práticas ilegais, como o agendamento de consultas médicas em um hospital de Cabo Frio a troco de votos, com a ajuda de um profissional da unidade de saúde.

Em São Pedro da Aldeia, as investigações começaram depois que um eleitor foi flagrado filmando a urna eletrônica no momento do voto. A filmagem tinha sido feita a mando do cabo eleitoral de um candidato a vereador, com o objetivo de comprar o voto e receber uma quantia de R$ 100.

Os mandados de busca foram expedidos pela Justiça Eleitoral e estão sendo cumpridos nas residências dos investigados e nas Câmaras Municipais dos dois municípios.

