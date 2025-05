Nesse contexto, o evento conta ainda com a pensadora e ativista indígena Yakui Tupinambá e do filósofo Renato Nogueira. Outro destaque é a participação da roteirista e ativista social cubana Teresa Cárdenas nesta edição.

Com programação gratuita, a Festa da Palavra vai ocupar Itaúnas, uma vila localizada no município de Conceição da Barra. Ao longo de quatro dias, escritores, poetas, artistas, educadores e leitores se reúnem para debates, oficinas criativas, lançamentos de livros e apresentações musicais.

Homenagens

Neste ano, a festa homenageia dois grandes nomes da literatura e da luta pelos direitos culturais no Brasil: Antonio Bispo dos Santos, conhecido como Nêgo Bispo, e Bernadette Lyra. “Nêgo Bispo é o farol deste tempo, um homem que vem com a inteligência quilombola. Ele reconfigura uma filosofia contracolonial e nos põe nus diante de nós mesmos”, disse Elisa Lucinda.

Filósofo, poeta, escritor, professor e líder quilombola, Bispo deixou um legado de resistência e pensamento crítico sobre identidade, terra e ancestralidade. Filha de Nêgo Bispo, a pesquisadora Joana Maria é uma das convidadas desta edição.

“Quilombolas e povos originários, em geral, têm papel central na Festa da Palavra de 2025, que homenageia o pensador Nêgo Bispo, recentemente falecido, que construiu uma obra na oralidade. As narrativas orais são fundamentais na Festa da Palavra, um evento que busca resgatar a herança ancestral desses povos”, ressaltou Guiomar.

Com origem no Espírito Santo e reconhecida pela contribuição à literatura brasileira, explorando os gêneros de ficção e narrativa histórica, Bernadette Lyra tem presença confirmada no evento. “Acho lindo que a festa tenha esses dois ícones e que possa trazer para a comunidade o brilho que a literatura deles tem, que o brilho dessa literatura possa interagir com a comunidade. Tem um brilho na vila de Itaúnas e um brilho na literatura, essa festa é a união dos dois”, acrescentou Elisa Lucinda.

Estímulo à leitura

A curadora Guiomar de Grammont acrescentou que a festa pretende formar leitores, além do encontro com autores, estimulando a leitura das obras. “Queremos sobretudo fazer com que o público reflita criticamente sobre os temas apresentados, de forma a influir positivamente sobre a realidade no sentido da democracia e da liberdade de expressão. Esperamos que as pessoas sejam também envolvidas afetuosamente pela Festa da Palavra, que se sintam acolhidas por ela. Por isso, demos muita atenção aos autores independentes, muitos terão na festa um lugar para apresentar suas obras.”

Na lista de escritores convidados, estão ainda a pedagoga Kiusam de Oliveira; o quadrinista Estevão Ribeiro; o autor e poeta popular Arquimino dos Santos; e a liderança quilombola Selma Dealdina Mbaye, organizadora do livro Mulheres Quilombolas - territórios de existências negras femininas.

Além deles, participarão da festa a jornalista Eliana Alves Cruz, autora das obras O Crime do Cais do Valongo, Água de Barrela e Solitária; a atriz, poeta e autora Suely Bispo; e o ex-deputado federal Jean Wyllys. Na música, além de Chico César, o evento terá a cantora e compositora Sandra Sá e a cantora Bia Ferreira.

