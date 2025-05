Com um terço das obras concluídas, a nova infraestrutura já pode começar a receber resíduos de todos os municípios localizados em um raio de 150 quilômetros da capital.

No Brasil, mais de 41% dos resíduos urbanos tiveram destinação inadequada em 2023, apontou um relatório divulgado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), no ano passado.

De acordo com o presidente da entidade, Pedro Maranhão, o modelo do CTTR é uma das soluções possíveis para o problema da destinação dos resíduos no país. A iniciativa é a mais adequada para atender a uma capital como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes.

“Nós estamos trabalhando para que se encerrem os lixões e as prefeituras deem uma destinação ambientalmente correta para o seu o resíduo”, afirmou Maranhão.

Atualmente, a capital do Amazonas ainda envia cerca de 3 mil toneladas ao dia de recursos descartados pela população para um antigo depósito de lixo, construído em 1986, e transformado em aterro sanitário em 2025. Localizado no quilômetro (Km) 19 da Rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, a infraestrutura atingiu o limite de uso em 2024.

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em abril de 2024, permitiu a expansão do antigo espaço para continuidade da atividade até 2028, quando deverá entrar em funcionamento um novo aterro em local distinto.