O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, e a superintendente de Comunicação Digital, Nicole Briones, receberam nesta terça-feira (27), a condecoração da Ordem do Rio Branco. A homenagem é concedida pelo governo brasileiro com o objetivo de reconhecer “serviços meritórios e virtudes cívicas”.

Também foram condecorados o gerente de Operações de Captação e Transmissão de TV da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, Vicente Carvelo Neto, e o produtor executivo Roberto Gontijo de Amorim.

A Ordem de Rio Branco foi instituída em 1963 e recebe este nome em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.

Na cerimônia de hoje, realizada no Palácio do Itamaraty, também foram homenageados os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência da República), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), além do governador da Bahia, Jerônimo Albuquerque, entre outras autoridades.

"Recebemos essa honraria como um reconhecimento do trabalho da EBC em prol da comunicação pública, da comunicação governamental e na difusão de serviços públicos aos cidadãos", afirmou o presidente da EBC.