O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) apreendeu, em ação conjunta com a unidade de polícia ambiental da Polícia Militar, dois balões, com cerca de sete metros de altura, e uma bandeira de 20 metros, que caíram dentro do Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro.

O parque ocupa uma área que se estende pelos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. O local é conhecido pelas trilhas, vistas panorâmicas e pelos0 Três Picos, conjunto de montanhas raníticas.

“A prática de soltar balões constitui uma infração grave à legislação ambiental e representa um risco para a ocorrência de incêndios florestais. As ações de fiscalização e de educação ambiental serão mais frequentes para coibir essa atividade ilegal. É imprescindível reforçar: soltar balões é crime ambiental, com sanções previstas em lei”, afirmou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, em nota.

Crime ambiental

Com a chegada das festas juninas, a soltura ilegal de balões aumenta, prática que é proibida por lei.

Os balões juninos, de ar quente, inflamáveis e não tripulados, quando caem podem provocar incêndios na vegetação, residências e na rede elétrica, principalmente com o tempo seco.

Outra ameaça é para a aviação civil. Muitas vezes os radares não conseguem avistar os balões, por causa das condições meteorológicas, aumentando o risco de choque com aviões.

Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser punido com pena de um a três anos de reclusão . Além disso, o infrator pode ser multado em R$ 500 por unidade de balão apreendido.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital), pelo aplicativo “Disque Denúncia Rio”.

No aplicativo, os denunciantes podem anexar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.

Tags:

Crime Ambienta | Festa Junina | soltar balão