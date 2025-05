O Teatro de Contêiner Mungunzá recebeu notificação extrajudicial, da Prefeitura de São Paulo, para desocupar a área em que está instalado desde 2016, na região da Luz. Segundo o documento, recebido pela administração do espaço na manhã de quarta-feira (28), a desocupação deve ocorrer no prazo de 15 dias.

O coletivo Cia Mungunzá, que faz a gestão do espaço, instalou-se no terreno, na Rua dos Gusmões, quando o local não tinha nenhum tipo de uso. O pleito do grupo junto à prefeitura é que o terreno seja destinado à Secretaria de Cultura do município e que a pasta regularize o teatro.

O artista do Teatro de Contêiner Marcos Felipe ressalta a experiência cultural e social exitosa no espaço que era um terreno baldio.

“O terreno estava sem finalidade pública alguma. Nós ocupamos esse terreno e o transformamos num dos equipamentos culturais mais importantes do nosso país, que ofertou ao longo desses 9 anos de ocupação mais de 4.000 ações artísticas, sendo 83% gratuitas”, disse.

“Entendemos ser inadmissível desmontar um equipamento cultural dessa envergadura dentro da cidade para a construção de mais um prédio que o governo diz que é para habitação social, mas, como todos nós sabemos, é para um processo de higienização do centro de São Paulo”, acrescentou.

Inicialmente pensado como um teatro, o local tem hoje, além das apresentações teatrais e shows, a presença de coletivos, movimentos sociais e outros grupos. Na área externa, há um espaço de convivência com uma pequena quadra de futebol, mobiliários, um jardim-horta e um parquinho.

Marcos disse que o coletivo estava tentando uma reunião com o secretário municipal de Segurança Urbana, Edsom Ortega.

“Quatro reuniões foram desmarcadas e, no dia em que nós soltaríamos [a informação da notificação] na imprensa, ele tentou falar comigo, me ligou às 9h da manhã para uma reunião ao meio-dia. Ele marcou uma reunião 3 horas antes e eu obviamente não pude comparecer”, explicou.

A Prefeitura de São Paulo disse, em nota, que convidou representantes do teatro para uma reunião na quarta-feira, na qual discutiria a situação do local, mas que eles não compareceram.

“A administração municipal reitera que a área será destinada a atendimento de famílias cadastradas em serviços municipais e moradores da região no âmbito das ações integradas que vêm recuperando toda a região central da cidade”, diz a nota.

