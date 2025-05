Em nove meses, o Rio Grande do Sul enfrentou três grandes enchentes, que deixaram um rastro de destruição em cidades da Serra Gaúcha, do Vale do Taquari e da região metropolitana de Porto Alegre. Muitas comunidades ainda se recuperavam da cheia de setembro de 2023 quando, no fim de abril de 2024, novos temporais surpreenderam a população e provocaram mais perdas.

A produção do especial da TV Brasil visitou municípios duramente atingidos para mostrar os impactos da tragédia climática e os esforços de reconstrução. Com 45 minutos de duração, o programa destaca histórias de superação, os efeitos econômicos das enchentes e as iniciativas de preparação e adaptação para futuras emergências.

A apresentação é de Guilherme Portanova, com edição de Lucas Krauss, produção de Raquel Wunsch, imagens de Gilvan Alves e edição de imagens de Mateus Araújo.

Confira as regiões visitadas:

Reportagem 1 - Bento Gonçalves e Cotiporã;

Reportagem 2 - Roca Sales e Estrela;

Reportagem 3 - Lajeado e Cruzeiro do Sul;

Reportagem 4 – Canoas;

Reportagem 5 - Porto Alegre

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O App pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Tags:

Chuvas | Enchente | Especial Rio Grande do Sul – da Tragédia à Reconstrução | TV Brasil