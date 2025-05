Projeto familiar

Um dos critérios para se tornar família acolhedora é que todos aqueles que vivem na mesma residência devem concordar com a candidatura. A advogada Alessandra Queiroz, de 50 anos, interessou-se pelo programa e logo envolveu também o marido e o filho. Eles participam do serviço desde 2021. É possível definir as preferências no cadastro, e Alessandra colocou-se à disposição para receber crianças com idades semelhantes à do filho, na época com 6 anos.

A experiência têm sido positiva tanto para ela quanto para o marido e o filho. “Além de dar esse afeto todo e trazer para nós uma experiência rica de valores diferentes, hoje eu olho para ele – eu sou suspeita para falar [porque] sou mãe – e vejo uma criança calma, uma criança maravilhosa. Eu percebo que ele se tornou mais generoso ainda, mais amoroso, preocupado, companheiro”, diz.

Após acolherem uma criança de 10 anos, hoje estão com uma bebê de menos de 1 ano. “Ontem eu estava vendo ela aqui com o irmão, risonha, gordinha. A gente cria vínculo, a gente se apega, mas ao mesmo tempo se desapega. Se amanhã ela tiver que voltar para mãe, vai voltar, eu acompanho. Porque o principal personagem é a criança”, acrescenta.

Cadastro

As pessoas interessadas em se tornar famílias acolhedoras devem procurar, no próprio município, informações sobre como se cadastrar. No Rio de Janeiro, é possível fazer o pré-cadastro pela internet ou presencialmente, em uma das coordenadorias de Assistência Social (CAS) da cidade.

A secretária municipal de Assistência Social do Rio, Martha Rocha, ressalta que as inscrições para se tornar uma família acolhedora estão abertas. “É muito importante que a gente aumente o banco de cadastrados, para dar mais opções de acolhimento a crianças e adolescentes desamparados. O cadastro é simples, e qualquer configuração de família é aceita, inclusive adultos solteiros. As famílias são livres para indicar sua disponibilidade ao acolhimento e podem prestar o serviço enquanto tiverem condições e interesse.”

De acordo com Renata Gil, para que seja mais conhecido e tenha mais adesões, o cadastro das famílias acolhedoras passará a ser nacional. Ainda este semestre, o cadastro passará a integrar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), plataforma criada pelo CNJ que reúne e monitora os processos de adoção de crianças e adolescentes no Brasil.

“A nossa ideia é que as pessoas possam, dentro do Sistema Nacional de Adoção, também solicitar, em um ícone separado, o acolhimento familiar”, diz.

Para a conselheira, a infância e a adolescência devem ser tratadas com prioridade no país. “As crianças e adolescentes abandonadas agora serão as crianças que afetivamente serão adultos com problemas. Então, uma sociedade que preza primeiro pela dignidade do ser humano tem que ter atenção para suas crianças, e que preza por um futuro promissor também precisa investir na primeira infância”, defende.

Tags:

Crianças e Adolescentes | Estatuto da Criança e do Adolescent | Famílias acolhedoras