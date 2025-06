“Nós estamos iniciando o projeto agora, e nossa meta, até dezembro, é coletar 3 milhões de garrafas e quintuplicar isso até 2030. Como é que a gente faz isso? A gente monetiza quem trabalha com a reciclagem, que é o elo principal. Se você não tiver o catador, o cooperado, a reciclagem morre no início. Então a gente incentiva através de pagamento de bônus”, explicou Ricardo Araújo, diretor de operações Plastic Bank Brasil.

Todo esse processo terá rastreabilidade em blockchain o que, segundo Araújo, permitirá integrar a economia circular, a valorização do trabalho dos catadores e o impacto ambiental.

“A gente monta um ecossistema, que é, justamente, essa composição com os pontos de coleta, que pode ser tanto uma associação, uma cooperativa ou um sucateiro. Todas as pessoas que mexem ou orbitam naquele ponto de coleta são registrados no nosso aplicativo, criado em cima da tecnologia blockchain. A gente tem total rastreabilidade, monitorando do primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mês. Em cima da performance daquele mês será depositado um bônus”, explica o diretor da Plastic Bank.

Além do bônus, outros projetos sociais são desenvolvidos com os catadores como os de inclusão digital e capacitação.

“A ideia é impactar ou, em outras palavras, trazer benefício ambiental diretamente, mas também trazer um benefício social porque à medida que você paga um bônus para o catador, você está gerando ali um incremento de renda. E uma vez que ele ganha bônus em cima de coleta de plástico, ele começa a coletar mais plástico”, ressalta.

“A gente sabe do impacto ambiental que todas as indústrias têm hoje no meio ambiente e a gente precisa fazer mais. Eu costumo dizer que a indústria tem a faca e o queijo na mão. Então a gente sabe da nossa responsabilidade”, disse Patrícia Azevedo da Cruz, supervisora de ESG da Lord Brasil.

Plástico

Por ser versátil, durável e de baixo custo, os plásticos têm sido amplamente utilizados em embalagens, na indústria automobilística, na construção civil, nos eletrônicos, em produtos médicos e em utensílios domésticos e têxteis. No entanto, a durabilidade do plástico é também uma das suas características mais problemáticas, uma vez que sua degradação natural pode levar séculos. O descarte incorreto de plástico contamina o solo, a água e a atmosfera, podendo afetar a saúde humana e animal, além de causar danos a ecossistemas.

“Se você descartar incorretamente o plástico, a natureza levará centenas de milhares de anos para absorvê-lo, então esse é um problema urgente”, destacou Araújo.

“Em segundo lugar, o plástico, por diversas razões, não tem um valor atrativo para quem mexe com reciclagem. Por isso a gente está pagando um bônus [aos catadores]. Assim, quem está comprando o plástico dos catadores já está pagando pelo valor do produto do mercado, que varia por região e por época do ano, porque é uma commodity. Mas o nosso bônus é constante, vai em cima de performance. Coletou mais, recebe mais”, disse Araújo.

Segundo o catador Ronaldo Soares, a única coisa que não se aproveita de uma embalagem plástica é o rótulo. De resto, tudo pode ser aproveitado para reciclagem.