Realizado pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV), a 2ª edição do Festival de Cinema de Xerém conta com a direção-geral de Sérgio Assis, que também é fundador e presidente da instituição. Ele explicou que o evento tem como objetivo possibilitar um intercâmbio para as diversas produções realizadas em todos os Estados brasileiros, além de democratizar e difundir a produção audiovisual de curtas-metragens no Estado do Rio, especialmente na Baixada Fluminense e no território de Duque de Caxias e Xerém.

“A gente produz um festival com uma qualidade técnica muito boa, traz profissionais que fazem festivais acontecerem em todo o país e toda uma infraestrutura que normalmente não se vê na Baixada Fluminense. Você chega e vê uma projeção de um festival de cinema internacional”, disse em entrevista à Agência Brasil.

Mostrinha infantil

O Festival tem ainda atrações para as crianças: a Mostrinha Infantil, trará títulos dirigidos ao público infanto-juvenil, como Só no Sertão, de Alexandre Klemperer, Pés de Peixe, de Aldemar Matias e Larissa Ribeiro, Revolução da TV, de Rodrigo César, e Jorge Quer Ser Repórter, de Victor Germano, Lula Queiroga, todos da Globo Filmes. Sérgio Assis disse que essa é uma forma também de incentivar a formação de público. O diretor adiantou que todas as sessões já estão esgotadas.

“As quatro mostras infantis estão lotadas, não tem mais vagas. Estamos falando de quase 2 mil crianças do ensino público que vão para as mostras”, destacou.

“Acho que todo brasileiro, em especial, os fazedores de cultura encaram um desafio muito grande quando a palavra é cinema, é arte. Esse ano, graças a Deus, parte do festival contou com a Lei Aldir Blanc, ainda não foi ele todo, mas teve um pouquinho de ajuda da prefeitura, tem alguns colaboradores amigos, poucos que podem ajudar, e na maior parte, neste momento, é investimento próprio da Escola Brasileira de Audiovisual, que está empregando do caixa próprio para fazer o festival acontecer, se consolidar e, com isso, gerar visibilidade e atrair investidores para as próximas edições”, explicou, elogiando o trabalho do artista plástico Fábio Gomes que decora o muro da EBAV.

“A gente tem o muro mais lindo de Xerém. Tem várias personalidades, uma pintura bem realista de um dos maiores artistas do mundo, o muralista Fábio Gomes. Temos ali artistas de cinema e da música, religiosos. A gente acredita muito na união de pessoas, mesmo as de credos diferentes. A gente vê a arte como instrumento de união e de transformação social”.

O público do Festival vai poder participar também da oficina “Atuação para Câmera”, ministrada pelo ator Vinícius de Oliveira, que atuou em Central do Brasil, Linha de Passe e Sintonia.

“A gente está promovendo também essa oportunidade das pessoas interagirem com o ator, que vive a mesma realidade de muitos. O Vinícius foi descoberto para o Central do Brasil, aos 11 anos de idade, pelo Walter Salles, se oferecendo a engraxar os sapatos do Walter. Um ano depois, esse menino da Maré estava em Hollywood concorrendo ao Oscar. É uma referência que a gente tem que promover e as pessoas saberem disso e falarem ‘pôxa eu também posso’”, concluiu.

Na visão do ator Antônio Pitanga, o evento dá visibilidade aos artistas locais.