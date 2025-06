O próximo convidado do DR com Demori tem longa trajetória na política institucional brasileira.. Em pauta, as redes sociais e o impacto delas no cenário político, anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e análises sobre o atual contexto.

Ao analisar as redes sociais, o senador reconhece os avanços trazidos pelas plataformas digitais, mas alerta para os riscos da desinformação. “O que acontece no Brasil é um pouco o que acontece no mundo inteiro. O advento das redes é um bem para a população, mas também é um problemaço porque muita gente usa elas para a desinformação [...] O mundo inteiro está polarizado e se adotou uma linguagem que hoje é a de a mentira ir virando uma verdade, a ofensa é permitida nas redes, e as pessoas perderam um pouco da liturgia do relacionamento humano”, disse.

Perguntado sobre o cenário eleitoral de 2026, Wagner avalia que pesquisas de intenção de voto refletem o retrato de um momento específico e não determinam o desfecho das eleições. “A pesquisa é uma fotografia daquele momento. Mas tem uma caminhada a ser feita. Eu digo sempre que a pesquisa é uma fotografia, e a realidade é um filme”, afirmou.