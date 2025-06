a nova ferramenta de comunicação emergencial desenvolvida pelo governo federal para notificar sobre a possibilidade de ocorrência em situações de risco iminente.

A partir da ativação da ferramenta, os alertas serão enviados diretamente para a tela dos celulares da população destas localidades. Mesmo que o aparelho móvel esteja no modo silencioso, o usuário receberá as mensagens de texto com som.

A iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) tem o objetivo de informar, orientar e proteger a população, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, principalmente, no contexto de eventos climáticos cada vez mais extremos, como ocorreu em maio de 2024, com o excesso de chuvas no Rio Grande do Sul.

No momento de teste do serviço, no sábado (14), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou a missão do dispositivo. “Essa ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas. Nosso compromisso é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança”, afirmou antes da ativação.

Municípios

Os municípios que receberão o alerta de demonstração neste sábado:

· Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, São Luís do Quitunde;

· Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Santa Cruz Cabrália;

· Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Uruburetama;

· Maranhão: São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale, Imperatriz;

· Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba, Coremas;

· Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Ipojuca;

· Piauí: Teresina, Uruçuí, Picos, Esperantina;

· Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz;

· Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Lagarto

Como funciona ferramenta

O Defesa Civil Alerta usa a rede de telefonia celular e as mensagens chegarão mesmo se o cidadão estiver acessando outros conteúdos em seu aparelho, naquele momento no smartphone.

Os conteúdos e os critérios de envio das mensagens serão definidos exclusivamente pelas Defesas Civis estaduais e municipais, com base em protocolos técnicos.

O envio é automático, sem necessidade de cadastro, e funciona em aparelhos conectados às redes 4G e 5G em áreas sob risco de desastres.

A ferramenta atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de outubro de 2022, que prevê a evolução dos alertas via celular como complemento aos canais já existentes (SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts).

Os alertas sonoros podem ser de dois níveis: extremos e severos.

O alerta extremo notifica urgência imediata e som semelhante ao de sirene.

Já o alerta severo indica situação menos urgente, com som mais discreto e tempo maior para adoção de medidas preventivas e de autoproteção. O som será semelhante a um beep de SMS. No caso de o celular estar no modo silencioso, o aviso sonoro não será emitido.

A expectativa do governo federal é que o sistema seja lançado oficialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste até o fim deste ano.

A implantação é coordenada pela Defesa Civil Nacional do MIDR e pela Anatel e será executada prestadoras de telefonia móvel (Algar, Claro, Tim e Vivo).

