O ator brasileiro Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19) aos 91 anos de idade, em São Paulo.

Ele estava internado no Hospital Albert Einstein. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Cuoco deixa três filhos.

Nascido em 1933 na capital paulista, Cuoco tinha mais de 60 anos de carreira, em atuações para televisão, teatro e cinema. As primeiras aparições na televisão aconteceram no Grande Teatro Tupi, programa da TV Tupi que adaptava peças de teatro.

A primeira aparição em uma telenovela ocorreu na TV Record, em Marcados pelo Amor, de 1964. Na sequência, em 1966, atuou em Redenção, pela TV Excelsior. Na mesma emissora, em 1968, esteve em Legião dos Esquecidos.

A partir de 1970, Cuoco começou a atuar em produções da TV Globo.

Primeiro, em Assim na Terra Como no Céu, quando interpretou um padre. Outros destaques foram Selva de Pedra, em 1972, O semideus, em 1973, e Cuca Legal, em 1975.

Um dos maiores sucessos da carreira do ator foi o taxista Carlão, personagem que interpretou em Pecado Capital, também em 1975.

Entre a década de 1990 e de 2000, atuou mais em produções para o cinema. Nessa lista, vieram Traição, de 1998, Gêmeas, de 1999, Um Anjo Trapalhão, de 2000, A Partilha, de 2001, e Cafundó, de 2005.

O velório do ator será realizado na sexta-feira (20), das 7h às 15h, no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, na Bela Vista, na capital paulista.

Os familiares informam que a cerimônia será aberta ao público. E que o sepultamento, às 16h, será reservado para parentes e amigos.

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos a todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho”, diz trecho da nota divulgada pela família. “Nossa gratidão e amor eterno por ter tido você em nossas vidas”.

Tags:

Francisco Cuoc