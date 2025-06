Nascimento da escritora e ativista social estadunidense Helen Keller (145 anos). Foi a primeira pessoa surdo-cega a conquistar um bacharelado

Nascimento do cantor e compositor fluminense Murilo Caldas (120 anos)

Fundação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (35 anos)

Assinatura do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha (50 anos)

Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO). Data móvel, sempre celebrada na última sexta de junho

Início do Festival Folclórico de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Dia do mestiço nos estados do Amazonas, Roraima e Paraíba

Nascimento do político baiano Itamar Franco (95 anos)

Nascimento do compositor, violonista e multinstrumentista paulista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (110 anos). Em 1942, ele se transferiu para a Rádio Nacional, atuando na orquestra da emissora, regida por Radamés Gnattali, apresentando-se também em trios, duos e como solista

Nascimento do cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista baiano Raul Seixas (80 anos)

Revolta de Vila Rica (305 anos)

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A comemoração marca a data do "Incidente de Stonewall", de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

