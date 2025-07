Morte do escritor e dramaturgo paulista Antônio Bivar (5 anos) - ganhador do Prêmio Molière de melhor autor com a peça "Abre a Janela", "Deixa Entrar o Ar Puro" e "O Sol da Manhã"

Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU, sempre ocorre no primeiro sábado de julho

Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

Nascimento do líder espiritual tibetano Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, o 14º e atual Dalai-lama (90 anos)

Nascimento do músico de rock and roll estadunidense William John Clifton Haley, Bill Halley (100 anos) - ele é creditado por muitos como primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950, com seu grupo Bill Haley & His Comets e a canção "Rock Around the Clock"

Morte do músico, compositor, arranjador e maestro italiano Ennio Morricone (05 anos) - compôs partituras para cinema e televisão