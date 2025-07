Roméo Mivekannin nasceu em 1986, em Bouaké, na Costa do Marfim, mas vive e trabalha entre a França e o Benin. É formado em arquitetura e começou a pintar em 2019, influenciado pela exposição O corpo negro, de Géricault a Matisse, no Museu D’Orsay, em Paris. A exposição discutia a presença negra nas obras de arte.

Mivekannin é também descendente da realeza de Benin. O último rei independente de Daomé – que, quando colonizado pela França, passa a se chamar Benin – foi Behanzin, tataravô dele.

O material escolhido para as obras também é simbólico, de acordo com Reboul. Pela cultura à qual pertence, lençóis não devem ser reutilizados. Ele usa justamente lençóis de brechós europeus, que passam por uma lavagem de ervas para purificação. É sobre eles que o artista redesenha a história.

“Em certas obras, ele nos mostrou que costurou, dentro dos lençóis, cartas que ele escreveu para pedir às personagens autorização para ocupar os seus lugares”, conta. O pedido, segundo Reboul, faz parte de prática religiosa do vudu, religião que nasce no Benin. Além de praticá-la, Mivekannin a retrata em suas próprias obras.

Outra obra da exposição traz uma releitura do quadro Retrato de Madeleine, de Marie-Guillemine Benoist, de 1800. Ao invés de Madeleine, é ele quem aparece com um turbante na cabeça, olhando diretamente para quem observa a obra.

“Esse quadro se chamava Retrato de uma Mulher Negra. Durante muito tempo, foi uma obra sem identidade”, diz Reboul. O quadro original foi renomeado em 2019, quando a mulher foi reconhecida como Madeleine, que foi de Guadalupe para a França após a abolição da escravidão nos territórios franceses, em 1794. Ela trabalhou para a família de Bernoist.

O tataravô também é homenageado na exposição. O último rei independente de Daomé aparece com as esposas em uma fotografia. Mivekannin também se insere no retrato. Assim como se insere em outra fotografia, que mostra um grupo de mulheres negras e um homem branco colonizador junto com elas. Uma delas tem um olhar desafiador, mostrando descontentamento com a situação. É essa mulher que Mivekannin imita.

Brasil ilustrado

A exposição Brasil Ilustrado – Um legado pós-colonial de Jean-Baptiste Debret também impõe um desafio: olhar cuidadosamente para as imagens produzidas pelo pintor francês sobre o Brasil, entre 1816 e 1839, evidenciando as violências ali presentes e propondo ressignificações. A exposição, apresentada em Paris, na Casa da América Latina, chegará ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, acompanhada de colóquio e publicação sobre a obra de Debret, também como parte da programação da Temporada França-Brasil.

Debret foi um pintor, desenhista e professor francês que integrou a Missão Artística Francesa (1817). O grupo fundou, no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. Quando voltou à França, publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), com gravuras que havia mantido em segredo, não enviando ao país de origem. As imagens mostram o cotidiano do Rio de Janeiro, em uma sociedade escravocrata repleta de violências contra pessoas negras.

O livro chegou a ser censurado pela biblioteca imperial na França e foi esquecido, até ser publicado no Brasil em 1940. O problema, de acordo com o pesquisador especialista na obra de Jean-Baptiste Debret, Jacques Leenhardt, curador da exposição, é que o que era violência e chocou a sociedade francesa não teve o mesmo impacto no Brasil, que viu as cenas como corriqueiras. As gravuras foram amplamente divulgadas em livros didáticos e até mesmo em souvenires, em panos de prato e outros objetos.

"Por isso, eu coloquei na exposição uma seleção de imagens ligadas ao trabalho, porque o tempo todo ele está falando que quem trabalha no Brasil é o escravo. O português não trabalha. Aparece comendo doces, etc. Quem trabalha é o negro, é o escravo", diz.

Quando o livro é rejeitado na França, ele recebe um parecer: "Esta não é a realidade brasileira. Tem um desenho que mostra os negros escravizados que chegam ao Valongo [porto no Rio de Janeiro] muito magros e quase morrendo após a viagem. E o comentário que se faz, que hoje é inacreditável, é de que 'o que Debret faz são esqueletos, ele não sabe desenhar`. Mas a realidade era exatamente aquela", diz Leenhardt.