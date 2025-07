Na conversa, o pesquisador compartilha a experiência de vida no país asiático e discute se existe uma definição objetiva para o sistema vigente. Além disso, aborda o papel do dólar na economia e sua descentralização em um mundo multipolar. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (8), na TV Brasil.

Com uma trajetória de mais de 30 anos de estudos e vivências sobre a China, Jabbour afirma que o país representa um caso à parte no cenário atual, com diferenças marcantes em relação ao Ocidente. “Você respira prosperidade, percebe que o país está entregando um futuro para sua população”, afirma.

No entanto, o professor acrescenta que há desafios, como a concentração de renda e a questão ambiental.

“Existe uma diferença entre ricos e pobres que tende a diminuir ao longo do tempo. Mas a pobreza extrema e o mal-estar que ela gera não são perceptíveis na sociedade”, defende.

Para ele, definir a dinâmica social e política da China é uma tarefa que exige uma visão ampla. Para Elias Jabbour, é necessário desenvolver uma nova ciência social e novas teorias para compreender o país asiático.

“É um conjunto de características que podem identificar aquilo como socialismo: uma economia baseada na grande propriedade pública, na produção e nas finanças, em que o governo comunista utiliza a razão como instrumento de transformação”, explica.

Em paralelo ao Brasil, o professor aponta: “o nosso problema é político, pois não há uma constituição no país que traga clareza sobre os caminhos que queremos seguir”.

Ele também afirma que a multipolaridade já é uma realidade atualmente. “A minha preocupação é como vamos observar essa transformação e usá-la como uma grande oportunidade de desenvolvimento”, analisa.

Nesse cenário, com diferentes vertentes emergindo, o dólar tem sido questionado como principal moeda de poder internacional, sobretudo devido à interferência dos Estados Unidos.

“Existe uma tendência mundial de grande desconfiança. Os países estão buscando, cada vez mais, meios de integração financeira entre si”, conclui.

