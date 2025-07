A produção apresenta que os primeiros registros dessa manifestação cultural surgiram na primeira metade do século XIX, embora suas origens sejam provavelmente mais remotas. De acordo com as informações, 450 grupos de boi participam das celebrações no estado do Maranhão, que ocorrem de maio a julho, com alguns deles estendendo as festas até o mês de dezembro.

Carlos Benedito, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), explica que essas manifestações culturais surgiram no período escravista. Já que o escravizado não podia trazer nada de material, trazia tudo na sua memória. Então, a religiosidade, os ritos, as formas de comunicação, as linguagens acabam sendo recriadas e reinventadas, explica.

Para o pesquisador, a influência indígena também pode ser observada na tradição do Bumba-meu-boi, como no jeito de dançar e nos instrumentos tocados nas celebrações. Além disso, a festa apresenta interseções com a tradição católica, já que as celebrações se entrelaçam com os dias de São João, São Pedro e São Marçal.

Tem muita relação com a questão do sincretismo, porque São Pedro é sincretizado nos cultos de matriz africana com Xangô. Isso está muito presente quando vemos pessoas que pagam promessas ou, no caso dos cultos de matriz africana, pagam obrigações ao santo, afirma a cientista social Izaurina Nunes, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Grupos de Boi

Esta edição do Caminhos da Reportagem também apresenta os diferentes "sotaques", ou maneiras de brincar o Bumba-meu-boi: zabumba, matraca, baixada, orquestra e costa de mão. Muitos batalhões surgem a partir do pagamento de promessas ou de visões ligadas a divindades.

Essa brincadeira veio de um sonho que eu tive. Uma pessoa chegou a mim e pediu para eu fazer um boi para ele. Eu disse que não tinha condição. Depois ele apareceu de novo e disse: Ó, eu quero a brincadeira, e o nome do boi é Anjo do Meu Sonho. Toquei a brincadeira para a frente e tô até hoje, destaca o presidente do Boi Anjo do Meu Sonho, Arcangelo Reis. Para mim, largar esse boi, só depois que Deus me levar. Porque eu gostei muito da brincadeira. Criei amizades, criei um amor, conta.

O Bumba-meu-boi não apenas proporciona diversão às comunidades e reforça o elo com a tradição, como também movimenta uma cadeia produtiva de pessoas que trabalham na preparação dos eventos e que ganham dinheiro com o comércio nos dias de celebração.

Comecei a empreender aos 18 anos, pintando e customizando camisetas. Especialmente durante as festas juninas, no São João, era quando eu mais vendia. No ano passado, incluí as matracas, que são agora o meu diferencial matracas customizadas. Tenho vendido tanto para turistas quanto para pessoas daqui que valorizam a nossa cultura, conta a artesã e empreendedora social Géssica Tavares.

Sobre o programa

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada de terça, às 4h30. A produção disponibiliza as edições especiais no site http e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

Serviço

Caminhos da Reportagem Bumba-meu-boi:

Segunda-feira (21), às 23 horas, na TV Brasil

