Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta sexta-feira (1º) uma comunidade na Rua Caminho de São Sebastião, no bairro Rádio Clube, em Santos. As chamas atingiram cerca de 100 moradias, uma pessoa teria morrido e outras ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil, o incêndio foi controlado mas os bombeiros seguem fazendo o rescaldo do local. Não há ainda informações mais detalhadas sobre a possível vítima. O incêndio teve início às 7h40 e atingiu rapidamente várias moradias da comunidade, que faz parte do Dique da Vila Gilda, a maior favela de palafitas do Brasil.

A Defesa Civil informou que está se mobilizando para o atendimento e fornecimento de ajuda humanitária às vítimas.

