Diante da alta de preços de hotéis em Belém, no Pará,

A Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, informou que uma reunião está marcada para o próximo dia 11 de agosto, que contará com representantes do escritório do clima das Nações Unidas para tratar de temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros aspectos essenciais para o sucesso da conferência.

A Secretaria Extraordinária da COP30 reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível, afirmou em comunicado.

O órgão da Presidência é o responsável pelas questões estruturais do evento.

O plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade, nesta etapa, para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30, explicou.

Preços

Segundo a secretaria, atualmente, estão disponíveis 2,5 mil quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600, estruturada da seguinte forma:

- 15 quartos individuais por delegação foram reservados para 73 países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre US$ 100 e US$ 200;

- 10 quartos individuais por delegação - com tarifas entre US$ 220 e US$ 600 - foram disponibilizados para os demais países.

Para Belém, a ajuda de custo diária que a ONU oferece a algumas nações mais pobres para apoiar sua participação nas conferências do clima é de US$ 149. As cotações atuais em hotéis e imóveis particulares em Belém estão em cerca de US$ 700 por pessoa, por noite, durante a COP30.

Expansão de leitos

Cerca de 45 mil pessoas estão previstas para participar da COP30 e a organização da conferência precisa expandir os 18 mil leitos de hotel normalmente disponíveis em Belém.

Para isso, dois navios de cruzeiro serão usados como hotéis temporários, que, juntos, têm aproximadamente 3,9 mil cabines com capacidade de até 6 mil leitos.

Belém vai ganhar três hotéis de alto padrão, construídos por grupos internacionais, e estão sendo feitas negociações com plataformas virtuais como Airbnb e Booking para cadastrar imóveis e aumentar a oferta de quartos disponíveis.

Preocupação

O encontro no próximo dia 11 vai dar continuidade à reunião que ocorreu na última terça-feira (29), convocada pelo Grupo Africano de Negociadores. A preocupação é que os preços cobrados pelos hotéis durante a COP30 poderiam tirar os países mais pobres das negociações. Mas as reclamações também vêm de nações mais ricas, que avaliam reduzir suas delegações.

O presidente do Grupo Africano de Negociadores, Richard Muyungi, afirmou que os países africanos não querem reduzir sua participação em razão dos custos logísticos.

Não estamos prontos para reduzir o número de participantes. O Brasil tem muitas opções em termos de ter uma COP melhor, uma boa COP. É por isso que estamos pressionando para que o Brasil forneça melhores respostas, em vez de nos dizer para limitar nossa delegação, disse à agência de notícias Reuters.

*Com informações da Agência Reuters

