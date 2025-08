Um reforço de R$ 200 milhões para acelerar a fila de cirurgias eletivas por meio da ampliação o programa Agora Tem Especialistas no Rio de Janeiro foi anunciado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (1º).

Segundo o ministro, Alexandre Padilha, os recursos vão permitir triplicar o número de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal Barata Ribeiro por mês na cidade. Além disso, a parceria prevê um reforço de três mil consultas ortopédicas por mês.

"A expectativa é de que o tempo de espera, que hoje demora um pouco mais de 20 dias aqui dentro do hospital, caia para cinco dias, no máximo, para fazer essa cirurgia, reduzindo o tempo de espera na fila do município, afirmou Padilha.

O ministro disse ainda que devem ocorrer até o fim de agosto os primeiros procedimentos do Agora Tem Especialistas em hospitais privados que se inscreveram por terem dívidas tributárias com a União. Por meio do programa, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) serão encaminhados a essas unidades para reduzir a fila por atendimentos, cirurgias e exames especializados.

Na semana que vem, planos de saúde com dívidas também poderão aderir ao programa para firmarem os primeiros contratos até o fim de agosto.

Saúde da mulher

Ao todo, foram assinadas quatro parcerias com o município do Rio de Janeiro, e também estão previstos R$ 50 milhões para ampliar procedimentos oftalmológicos no Centro Carioca do Olho. Segundo Padilha, a maior espera por cirurgias no SUS está na oftalmologia.

Outra medida anunciada será a transformação do Hospital Maternidade Fernando Magalhães em um hospital da mulher, com atenção integral a questões de saúde da mulher que vão além da gestação. A mudança deve ser concluída em três meses.

Na abertura da Semana Mundial da Amamentação, que começa neste dia 1º de agosto, o Ministério anunciou ainda o reforço de R$ 40 milhões para a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Maior do mundo, a rede brasileira garante acesso ao leite materno a bebês cujas mães não têm condições de amamentar.

Hospital da Lagoa

O ministro da Saúde antecipou que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deve apresentar na próxima semana os estudos para a fusão do Hospital Federal da Lagoa com o Instituto Fernandes Figueira (IFF).

"A partir do mês de agosto vamos começar o plano de trabalho de qualificação do Hospital da Lagoa. Vamos fazer mudanças que vão melhorar o hospital como estamos, em parceria com a prefeitura do Rio, qualificando o [hospitais federais] Cardoso Fontes e o Andaraí", informou o ministro.

O Ministério da Saúde e a Fiocruz vão apresentar o plano de fusão em uma audiência pública antes de avançar com o processo de requalificação.

