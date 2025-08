Destaques

A novidade desta edição da festa literária é que o Palco Flipelô, instalado no Largo do Pelourinho, vai promover também bate-papos ao ar livre, sempre a partir das 17h. A estreia desse novo formato acontece na sexta-feira (8), com o professor e escritor Luiz Antônio Simas, que vai falar sobre o samba, sonoridade que nasceu na Bahia e virou identidade nacional. Já no sábado (9), o bate-papo será com o escritor Rafael Montes, que vai conversar sobre novelas, prestando uma homenagem a Dias Gomes.

Também nesta edição, a Flipelô pretende ampliar a discussão sobre o meio ambiente, lançando o piloto do projeto Delivery da Reciclagem, que será realizado durante quatro meses no Centro Histórico. O projeto pretende promover inclusão social e produtiva de catadores cooperativados e autônomos e implementar o primeiro programa de coleta seletiva porta a porta da cidade.

Outro destaque é a Vila Literária, que foi instalada no Largo Tereza Batista e terá sua programação toda voltada ao público jovem, inclusive promovendo um concurso de cosplay [fantasias com referências de personagens da cultura pop]. Já o Espaço Infantil Mabel Velloso, montado na Praça das Artes, contará com a presença do ator e escritor Lázaro Ramos, da escritora Thalita Rebouças e da escritora baiana Emília Nunez, que venceu a categoria infantil do Prêmio Jabuti 2023 com o livro Doçura.

A Flipelô é apresentada pela Ministério da Cultura e pela Fundação Casa de Jorge Amado e acontece até domingo (10), com programação inteiramente gratuita. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas no site.

* A equipe da Agência Brasil viajou a convite da Motiva, patrocinadora e parceira oficial de mobilidade da Flipelô 2025

