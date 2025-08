Reforma

Instalado em uma área de 27.536 metros quadrados (m²), o Capanema passou por obras de conservação e modernização, que começaram em fevereiro de 2019. Depois de interrupções pelo caminho, foi reaberto no dia 20 de maio de 2025. A reforma teve foco no restauro da estrutura e na preservação do valor histórico do prédio e investimento de R$ 84,3 milhões do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Com a reforma, o local passou a abrigar unidades de órgãos do Ministério da Cultura, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Biblioteca Nacional do Brasil, Casa de Rui Barbosa e a Funarte, a única com sede no local.

Símbolo da cultura nacional, o edifício também foi um marco de resistência, tendo sido palco de movimentos em defesa da cultura. Em 2016, passou pelo Ocupa MinC, ação organizada pela sociedade contra a então extinção do Ministério da Cultura. Em 2021, os protestos foram, novamente, contra o desmonte do MinC, e contrários à inclusão do Capanema na lista de imóveis que seriam leiloados pelo governo de Jair Bolsonaro. A repercussão negativa da venda do Palácio fez o governo federal retirá-lo do feirão de imóveis.