A história do João Ubaldo é muito boa. Eu perguntei para a Emília, a filha mais velha de João Ubaldo, se ela tinha as cartas do papai para o João, porque a gente tinha as do João para o papai. E ela me disse: Menina, papai não era organizado como Jorge, era uma bagunça, até hoje a gente não conseguiu ver esse acervo e tal, mas eu agora vou passar o carnaval na ilha e vou dar uma olhadinha lá, quem sabe eu acho alguma coisa. E aí, quando ela chegou na ilha, tinha uma estante lá com várias coisas, inclusive tinha uma pasta grande, onde estava escrito correspondência de Jorge Amado. E foi então que ela me disse: Era a única coisa organizada lá. O livro do João Ubaldo vai ser o mais difícil [de organizar], porque é um livro de quase 400 páginas. Mas ele é divertidíssimo. É não só engraçado, como é de chorar também de emoção. E é uma aula de escritura, contou Paloma Jorge Amado.

Cartas para Dias Gomes

Caro compadre. Você concedeu-me o mais eufórico despertar de toda a minha vida, ao telefonar-me, há poucos dias, às 8h da matina, para elogiar meu despretensioso romance, Decadência. É bem verdade que, no generoso propósito de me estimular, você pode estar fazendo um grande mal à literatura brasileira, incitando-me a cometer outros, escreveu Dias Gomes, em junho de 1995, a Jorge Amado.

O pequeno trecho inicial da carta já apresenta um dos estilos mais característicos de Dias Gomes: a ironia, que foi também muito utilizada em várias de suas telenovelas exibidas na Rede Globo como Roque Santeiro e O Bem Amado.

Essa característica peculiar de Dias Gomes é também uma grande lembrança para sua neta, Tatiana Dias Gomes, que está participando da homenagem ao avô na Flipelô.

Em entrevista à Agência Brasil, ela conta que leu as cartas trocadas entre seu avô e Jorge Amado e que sua fina ironia e seu jeito brincalhão estavam muito presentes em várias correspondências.

Eu achei o livro lindo, que mostra uma amizade profunda. E a gente vai vendo essa amizade se aprofundando cada vez mais. Ao ler as cartas do meu avô, isso me deu muita saudade, porque vi ali o jeitinho dele falar: seu humor e seu jeito irônico e debochado..

Tatiana era ainda adolescente quando seu famoso avô faleceu. Sua avó, a também telenovelista Janete Clair, ela não chegou a conhecer. Por isso, na leitura dessas cartas, ela se comoveu com uma delas, que foi assinada por ambos. Tem uma carta que eu achei bonitinha, em que ele escreve junto com a minha avó. Essa me chamou a atenção por ver o jeitinho dela junto com ele, revelou.

Nas cartas, Dias Gomes e Jorge Amado falavam sobre livros, novelas, censura de obras, viagens e até indicação para a Academia Brasileira de Letras. Mas um tema específico chamou a atenção de quem leu: a Disney.

As conversas são deliciosas. Tem um trecho do Dias Gomes contando para Jorge Amado que ele estava indo para a Disney levar a filha Mayra e que ele nunca pensou que, como comunista, ele iria para a Disney, disse Bete Capinan, a coordenadora editorial da seleção dos documentos.

O trecho em que cita a viagem para a Disney fez a neta Tatiana rir, já que seu avô era um ferrenho comunista. Eu lembro que ele gostava muito de ir para a Disney e a gente achava isso engraçado, porque ele se divertia muito. Ele falava: nossa, lá eu viro criança."

E é exatamente isso que Dias Gomes escreve na carta a Amado: A verdade é que na Disney, os pais se divertem muito mais que os filhos. Todos temos, afinal, uma criança dentro de nós.

A Flipelô prossegue até domingo (10), no centro histórico de Salvador, com programação inteiramente gratuita. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas no site.

*A equipe da Agência Brasil viajou a convite da Motiva, patrocinadora e parceira oficial de mobilidade da Flipelô 2025

