A 16ª edição do Festival comKids estreia nesta segunda-feira (11) em diversos espaços da capital paulista, com atividades e exibições gratuitas. A programação foi dividida em três eixos: Mostra Competitiva, que premiará produções voltadas ao público infantil e juvenil; Mostra Audiovisual Infantojuvenil, com sessões gratuitas para toda a família; e Atividades Formativas, com oficinas, debates e masterclasses ministradas por especialistas do setor.

O cinema e o audiovisual infanto juvenil são formas de escutar e conhecer histórias, imaginar, fantasiar, conhecer realidades, além de ser uma ferramenta para a construção da linguagem, disse o coordenador do festival, Daniel Leite.

O uso de conteúdos audiovisuais de qualidade pode estimular também a criança do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista sensível, com produções que abordam emoções, temas sobre resiliência. Com equilíbrio, existem tempos recomendados de uso de telas, que não devem ser extrapolados, avalia.

Segundo Leite, a curadoria priorizou conteúdos que abordam aspectos de diversidade, cultura popular, infância, brincadeira, música e conhecimento de culturas diversas. Do ponto de vista do bom uso das telas por crianças e jovens, ele ressalta a importância de se prezar pela qualidade das produções audiovisuais.

O conteúdo tem que ser bem realizado, ter uma realização bonita e esteticamente atraente. A gente evita os ritmos muito acelerados, os conteúdos muito estridentes ou que não sejam adequados para a faixa etária que o programa se propõe. Existem inúmeros critérios de qualidade que são utilizados para avaliar uma produção audiovisual, principalmente para crianças e adolescentes, explica.

É bacana que os pais também acompanhem as crianças e possam interagir com elas na medida em que elas assistem filmes e gostam de séries, de TV, de audiovisual. Esse trabalho de mediação pode ser feito tanto na escola quanto também no âmbito familiar, disse.

Leite apontou que existem muitos longa-metragem atualmente com um conceito de filme para família, e que abrangem diversos públicos. Mesmo os filmes especificamente para crianças, segundo ele, são produções que costumam encantar os adultos.

Um conteúdo bem feito é um conteúdo que encanta, que gera a discussão, que gera a conversa, que pode fazer com que a gente reflita sobre um tema. É muito benéfico a utilização do audiovisual mediada pela família, pelos amigos e pela escola.

A cerimônia de abertura está prevista para as 19h, com a exibição de episódio da série internacional WeMes Nature World, no Goethe-Institut SP. A produção, do Prix Jeunesse Internacional, em coprodução com a TV Cultura e Midiativa, conta com a participação de profissionais de vários países.

Serão exibidos também, no evento de abertura, os novos capítulos da animação boliviana sobre luta pelo meio ambiente na América Latina, El regreso de la Abuela Grillo, dirigido por Alfredo Ovando e Geraldine Ovando.

A Mostra Competitiva apresenta uma seleção de 83 obras de 11 países, com conteúdos voltados a diferentes faixas etárias, com sessões no Sesc Vila Mariana. Junto às atividades formativas, essa programação vai até 16 de agosto.

Após a programação competitiva e formativa, a partir do dia 18 de agosto o festival inicia a Mostra Audiovisual Infantojuvenil, com com disponibilização online dos filmes, gratuitamente, para crianças de todas as idades, até 16 de setembro. Ainda dentro da programação da mostra, de 21 a 28 de agosto, haverá exibição presencial no Circuito Spcine, em 26 Centros Educacionais Unificados (CEUs).

A programação da mostra competitiva e atividades formativas estão no site do festival.

A mostra comKids 2025 terá exibições nas modalidades presencial, no Circuito Spcine e itinerante, e por Streaming no Itaú Cultural Play, Sesc Digital, Spcine Play.

Tags:

cinema | comKid | Festival