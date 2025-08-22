Na abertura da turnê nacional que celebra seus 37 anos, o Balé Folclórico da Bahia (BFB) chega nesta sexta-feira (22) ao Rio de Janeiro, onde apresenta, no Teatro João Caetano, o espetáculo O Balé Que Você Não Vê. Fundado em 8 de agosto de 1988, o BFB vai passar pelas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. As regiões Norte e Nordeste também estão nos planos, mas sem datas previstas.

A capital carioca terá duas apresentações, nesta sexta-feira (22) e sábado (23). Em seguida, a agenda tem Campinas (25 e 26/09), São Paulo (28/09), Franca (1º/10), Florianópolis (17/10), Goiânia (22/10), Porto Alegre (28/10) e Novo Hamburgo (30/10). Esta é a primeira vez que a companhia faz uma temporada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e do Ministério da Cultura.

O Balé Que Você Não Vê é inspirado na luta cotidiana de uma companhia profissional para se manter viva financeiramente e tecnicamente. Para o diretor-geral e fundador da companhia, Walson Botelho, mais conhecido como Vavá Botelho, a montagem reflete a resistência da dp BFB. O espetáculo é montado com base em três coreografias desenvolvidas especialmente para a produção: Bolero, de Carlos Durval; Okan, de Nildinha Fonseca; e 2-3-8, de Slim Mello. Além delas, está incluído também o repertório clássico do grupo, com Afixirê, uma coreografia de Rosângela Silvestre.

[O recado da companhia com o espetáculo] é que a gente existe neste país. São 37 anos de quase invisibilidade de uma companhia que é visível no mundo inteiro, extremamente conhecida, com um trabalho desenvolvido há 37 anos e reconhecido mundialmente em todas as instâncias e, no entanto, no país, a gente tem muita dificuldade em mostrar essa nossa existência de maneira geral, contou em entrevista à Agência Brasil.

As apresentações na capital fluminense fazem parte da oitava edição do MoviRio Festival, que, durante quatro dias consecutivos, terá mostras competitivas, palestras, workshops e intervenções artísticas, com foco no intercâmbio e na troca de experiências que impulsionam a dança e sua transversalidade.

Para trazer boas energias e garantir o Axé para a temporada, na quinta-feira (21), véspera da estreia no Rio, o BFB fez uma cerimônia de lavagem das escadas e da entrada do Teatro João Caetano. Vestidos de branco, os bailarinos seguravam potes com água e flores na mesma cor, enquanto os atabaques ecoavam na Praça Tiradentes.