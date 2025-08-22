Nós estamos atentos e conscientes das preocupações dos países, nós precisamos naturalmente que todos os países consigam vir para a COP, consigam resolver seus problemas de acomodação, então nós anunciamos uma força-tarefa, declarou o presidente da COP30, embaixador André Correa do Lago.

O trabalho será inicialmente concentrado na oferta aos 72 países integrantes dos grupos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) e Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), para posteriormente ser estendido às demais delegações.

De acordo com Valter Correia, secretário extraordinário da COP30, até o momento, 47 delegações confirmaram a participação com o pagamento das reservas de hospedagem, sendo 39 por meio da plataforma oficial e oito (Arabia Saudita, Egito, Espanha, Japão, Noruega, Portugal, República Democrática do Congo e Singapura) negociadas diretamente com a rede hoteleira ou outras plataformas.

As informações foram divulgadas após uma reunião com o Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), na qual alguns países apresentaram questionamentos sobre a organização para a conferência global.

Subsídio

Um dos pontos apresentados pelos países foi a solicitação de pagamento de um subsídio brasileiro para hospedagem das delegações, mas a secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, descartou essa possibilidade.