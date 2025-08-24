Anfitriã e convidado cantam sucessos compostos por Sombrinha com Jorge Aragão como as músicas Raiz e Flor, Ponta de Dor, Novo Endereço e Mutirão de Amor, que também contou com Zeca Pagodinho na parceria.

Durante o programa, Sombrinha e Teresa Cristina ainda interpretam clássicos feitos pelo artista com o saudoso Arlindo Cruz, como Seja Sambista Também. Eles ainda fazem um duelo para terminar a roda de samba da emissora pública com o hino O Show tem que Continuar.

Formado na geração que marcou época no Cacique de Ramos, o artista começou a trajetória no Fundo de Quintal, fez uma lendária dupla com Arlindo Cruz e ganhou o mundo em carreira solo com hits da música brasileira que estão na boca do povo.

No dia 8 de setembro, Sombrinha se apresenta no Vivo Rio para comemorar a data com um show que vai resgatar grandes composições de sua vida musical e trazer participações especiais. Com direção artística de Diogo Nogueira, a performance do célebre veterano reúne Jorge Aragão, Xande de Pilares, Nina Wirti e Bebe Kramer, além do próprio filho de João Nogueira.

Produção original da TV Brasil, o programa Samba na Gamboa fica disponível no YouTube do canal e está no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a roda de samba ainda é transmitida na Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Fundo de Quintal

Sombrinha é um dos fundadores do Fundo de Quintal. Ele integrou a primeira formação do grupo ao lado de Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Neoci, Almir Guineto e Jorge Aragão.

A sintonia musical com Arlindo Cruz, grande parceiro da trajetória de Sombrinha, é lembrada na produção da TV Brasil.

"A gente era unha e carne. No olhar a gente fazia uma letra. Fiz um samba com Arlindo em 15 minutos em Fortaleza. A letra dizia 'Onde está / Me diga onde está'. Foi rápido e 'pum'. Como se fosse palavras cruzadas mesmo. Era muita sintonia. Virginianos. Ele batizou meus três filhos. 45 anos de amizade. A gente já era uma dupla no Fundo de Quintal. Ensinei muito a ele e ele me ensinou muito", afirma.

Primeiros acordes

Durante a conversa com Teresa Cristina na TV Brasil, Sombrinha conta para a apresentadora como descobriu o talento para a música ainda na juventude. Ele recorda a influência familiar desde a infância.

"Sou de uma família de músicos. Minha mãe cantava. Meu pai era músico. Ele ensinou todos nós a tocar violão. A partir dos 9, 10 anos, já arranhava no instrumento. Tinha vários violões em casa. Era um vício", lembra.