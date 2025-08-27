Mineira de Ibiá, município da região do Alto Paranaíba, Ana Maria é autora de Um defeito de cor, clássico moderno que narra a história do Brasil através da perspectiva de mulheres negras: Kehinde, a personagem central do livro, e a própria Ana Maria.

Eu falo que Um defeito de cor não é a história negra. Não é a história da escravidão. É a história do Brasil contada a partir do ponto de vista de uma mulher negra e, a partir desse ponto de vista, ela é universalista, né? E é universalizante.

A escolha de Ana Maria como homenageada foi feita antes da eleição para a Academia Brasileira de Letras. Bianca Santana, uma das curadoras do festival deste ano, conta que a escolha sempre se dá por escritoras e escritores relevantes na literatura e que têm relação profunda com o nosso tempo.

Para ela, a homenagem não é apenas um tributo, mas um convite ao público para ler ou reler as obras de Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe.

A escolha de Ana Maria Gonçalves foi anterior à eleição para a ABL. Isso mostra a força e a relevância da obra de Ana Maria e da importância dela como escritora. Quando soubemos da eleição, sentimos uma alegria redobrada: por ela, pela literatura brasileira e pelo Fliparacatu, que já tinha preparado essa homenagem. Para mim, como curadora, foi muito emocionante ver a autora de Um defeito de cor ser a primeira mulher negra eleita para a ABL, diz Bianca.

Imortal da ABL

Ana Maria foi a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras, em 128 anos de existência. Ela vai ocupar a cadeira 33 da ABL, sucedendo o gramático Evanildo Bechara. Com 30 dos 31 votos possíveis, Ana Maria se tornou a 13ª mulher a ser eleita e, de acordo com a ABL, a quinta do quadro atual de Acadêmicos.

A escritora avalia que a eleição para a Academia pode ser uma entrada muito interessante nessa nova etapa da vida e do livro, que já foi enredo de samba do carnaval do Rio e tema de exposição.

Eu acho que a minha eleição vem num aceno muito interessante da ABL, que é de se aproximar mais do que eu acho que é o povo brasileiro. O povo que fala essa língua e torna essa língua viva. Então, eu estou querendo trabalhar muito. E ter um papel lá dentro nesse sentido, de provar que ABL é uma instituição que, por mais centenária que seja, que se remova e que está aberta e acessível para qualquer pessoa que fale a língua portuguesa.

Ana Maria ainda diz que o seu desejo, quando da candidatura à ABL, era ser a primeira mulher negra, mas não a única.

Qualquer instituição que está representando algo que é um bem coletivo, como é a língua, precisa de uma representatividade que seja proporcional aos falantes dessa língua que ela representa, né? Então, sim, que tenhamos lá muito mais indígenas, muito mais pessoas negras, principalmente, porque a gente vem produzindo no Brasil, ultimamente, uma literatura de muita qualidade, diz a escritora.