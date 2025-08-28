Pelo menos três pessoas ficaram feridas nessa ocorrência: um homem que foi atingido na cabeça por uma viga de madeira e duas pessoas que inalaram fumaça.
As primeiras informações apontam que ao menos 50 residências dessa comunidade foram atingidas pelas chamas. Os bombeiros informam que o fogo já foi controlado pelo trabalho realizado por 49 agentes do órgão.
Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que essa mesma comunidade é atingida por um incêndio. No início de agosto, outra ocorrência provocou a morte de uma pessoa e afetou 331 famílias 33 delas tiveram que ser encaminhadas para um abrigo temporário.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Na ocasião, cerca de 100 palafitas foram atingidas, fazendo com que a prefeitura, alguns dias depois, precisasse decretar situação de emergência no local.
Procurada pela Agência Brasil, a prefeitura de Santos ainda não se manifestou sobre este novo incêndio.
Tags:
Caminho de São Sebastião | Corpo de Bombeiros do Estado de São Paul | incêndio | Litoral Paulista | Prefeitura de Santos | santos