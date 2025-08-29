apresenta o final do série Um Milagre com a exibição dos últimos dois episódios da trama turca, em sequência, neste sábado (30), a partir das 20h. A partir de segunda (1º), no mesmo horário, a emissora pública inicia a novela portuguesa Sangue Oculto na faixa de dramaturgia.

Os capítulos da produção Um Milagre ficam disponíveis por cinco dias no app TV Brasil Play, após janela na telinha. A obra estrangeira teve a primeira janela na televisão aberta no país na programação da TV Brasil. Os conteúdos ainda podem ser acompanhados em horário alternativo, na madrugada, à 1h30.

A série acompanha a jornada do médico Ali Vefa (Taner Ölmez), um jovem autista que enfrenta vários desafios e traumas do passado para se tornar um cirurgião. No decorrer do arco narrativo, o personagem principal encara sua dificuldade de se comunicar com as pessoas no hospital privado em que trabalha.

Com o sonho de ser médico desde a infância, Ali deixa sua pequena cidade e vai até Istambul para se especializar. Ele decide trabalhar como residente no departamento cirúrgico de um grande hospital, onde seu mentor é o chefe médico. Ele tem que superar suas limitações sociais e os preconceitos de pacientes e colegas, mas também encontra uma família capaz de valorizar suas habilidades especiais.

Lentamente, Ali desenvolve suas habilidades para aprender a se relacionar com todos na rotina diária de atendimento no serviço hospitalar. A influência genuína do rapaz começa a evoluir em torno de sua personalidade única e cativante.

O protagonista não apenas ajuda a curar, mas dá esperança às pessoas com quem convive. Médicos, pacientes e diretoria passam a ver o mundo de um ponto de vista diferente a partir das contribuições de Ali. O universo daquele enorme hospital passa, gradativamente, a se tornar uma família ao seu redor.