São Paulo receberá 27 médicos, com destaque para os municípios de Guarulhos (6), Caraguatatuba (4), Botucatu (3), Bragança Paulista (2) e Tupã (2).

Já Osasco, Jundiaí, Igarapava, Ribeirão Preto, Marília, Andradina, Bauru, Campinas, Cotia e Divinolândia receberão um médico cada. Já para Minas Gerais serão destinados 81 profissionais; Rio de Janeiro, 16; e Espírito Santo, 1. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (29).

Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para atuarem no programa. Eles irão trabalhar em 212 municípios das 27 unidades da federação.

Com esse reforço, estados e municípios, que já tinham um grande investimento no serviço, terão suprida a necessidade de especialistas, ampliando o acesso e fortalecendo a rede pública de saúde, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Programa

A maioria dos profissionais (67%) vai reforçar o atendimento no interior do país; 25,7% atuarão em áreas classificadas como de alta ou muito alta vulnerabilidade; 20% na região da Amazônia Legal e 9% em áreas de fronteira.

Os médicos selecionados integram a primeira chamada de edital do programa que, pela primeira vez, selecionou especialistas para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as especialidades estão cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia.

Em média, os médicos selecionados têm 12 anos de experiência e parte deles (26%) atuavam exclusivamente na rede privada.

Pela primeira vez, eles passarão a atender os pacientes da rede pública, o que representa um avanço do programa em vista da Demografia Médica de 2025. O estudo aponta que, atualmente, a maior concentração de médicos especialistas está na rede privada de saúde. Apenas 10% atendem o SUS exclusivamente, disse o Ministério da Saúde, em nota.

A maior parte dos profissionais selecionados (75%) será destinada a hospitais públicos para a realização de cirurgias, internações e tratamentos, como radioterapia e quimioterapia. Outros 18% serão alocados em ambulatórios, onde farão consultas e exames, como endoscopia, ecocardiograma, colonoscopia, colposcopia e ultrassonografia. Os demais profissionais atuarão em unidades de apoio diagnóstico e terapêutico.

No total, os médicos especialistas irão atender em 258 hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras unidades da rede pública nas cinco regiões do país.

Para a distribuição das vagas, o Ministério da Saúde considerou as demandas do SUS nos estados e municípios. Os médicos selecionados contarão com uma bolsa-formação de até R$ 20 mil, valor definido conforme a vulnerabilidade social e sanitária dos locais onde vão atuar.

Tags:

Agora Tem Especialistas | Ministério da Saúd