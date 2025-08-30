Instrumentais arrebatadores e composições poderosas marcam o show do grupo Francisco, el Hombre que a TV Brasil exibe neste sábado (30), à meia-noite, no programa Cena Musical. Gravada com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro, a performance Hasta el Final marca uma pausa na carreira da banda, formada em 2013.

Com integrantes brasileiros e mexicanos, o quinteto Francisco, el Hombre mistura influências da música latina, rock e MPB e se destaca por fazer um som vibrante e engajado.

O grupo é composto por Juliana Strassacapa, Mateo Piracés Ugarte e Sebastián Piracés Ugarte nos vocais; Mateo Piracés Ugarte no violão; Sebastián Piracés Ugarte na bateria; Juliana Strassacapa na percussão; Helena de Andrade Papini no baixo e Andrei Martinez Kozyreff na guitarra.

Após mais de dez anos juntos, os músicos optaram por fazer um intervalo na jornada para trazerem novidades ao trabalho e revolucionarem a si mesmos como indivíduos.

Em um espetáculo festivo exibido na TV Brasil, Francisco, el Hombre interpreta as composições autorais: O Que Existe é o Agora, Arrasta, Calor da Rua, Triste, Louca ou Má, O Tempo é Sua Morada, Chama Adrenalina, Chão Teto Parede, Despedida e Hoje é Segunda-Feira.

Criada pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés Ugarte na cidade de Campinas, São Paulo, a banda foi indicada ao Grammy Latino em 2017 por melhor canção em língua portuguesa pela música Triste, Louca ou Má, parte do repertório do show apresentado no Cena Musical.

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música.

Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora.

Na nova leva de episódios, o programa exibe performances inéditas de nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Afrojazz, Orquestra Lunar, Pelados e Assucena.

