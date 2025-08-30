Dois símbolos do Rio de Janeiro se juntam e trazem história para o público na exposição 75 Anos do Maracanã: Um senhor estádio a todo vapor, que estreia neste sábado (30), às 10h, e seguirá até o dia 20 de outubro. A mostra foi instalada no Palácio Tiradentes, onde funcionou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) até agosto de 2021, quando foi transferida para o prédio do antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj), também no centro do Rio.

A exposição promete emoções que podem vir de memórias ou de aprendizados conforme o público percorrer as obras instaladas. E isso não vale só para os fãs do futebol, conta o colecionador e curador da exposição, Alex Braga, que é dono de 75% do acervo.

"O principal é encontrar, na exposição, uma peça de um show ou de um jogo no Maracanã que você foi com seu pai, e ele não está mais aqui, ou que foi com seu avô, que não está mais aqui. Hoje, você é um adulto. Mas, um dia, seu pai o conduziu para o show de 50 anos de carreira do Roberto Carlos no Maracanã. Às vezes, a pessoa nem gosta de futebol, mas vai se encontrar nesta peça. Ninguém que entra aqui [na exposição] sai no 0x0".

Ao todo, são 430 peças de um acervo raro, que inclui itens como: a cadeira perpétua do estádio da época da sua inauguração, em 1950; a bola utilizada na despedida de Pelé da Seleção Brasileira, em 1971; a medalha do título mundial do Santos; e uma camisa autografada por Garrincha, usada em seu último jogo no estádio, em 1973. Além desses, há tesouros das carreiras de atletas como Zico, Roberto Dinamite, Romário, Renato Gaúcho, Neymar e Maradona.

A exposição também recorda que, nos seus 75 anos, o Maracanã também foi palco para shows e eventos inesquecíveis, entre eles, as visitas do Papa João Paulo II, em 1980 e em 1997; e o show do cantor Frank Sinatra, em 26 de janeiro de 1980.